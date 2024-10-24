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Мюллер поздравил «Барселону» с победой в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Мюллер поздравил «Барселону» с победой в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб проиграл «Барселоне» со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Поздравляю «Барселону» и моего бывшего тренера Ханси Флика с победой над нами вчера вечером.

Если честно, я не очень хочу анализировать матч. Мы останемся вместе как команда и сосредоточимся на следующей игре в воскресенье. Хорошего вечера», — написал Мюллер в своём аккаунте в социальной сети.

Мюллер вышел на поле в стартовом составе, но был заменён на 60-й минуте. В этой игре ему не удалось отметиться результативными действиями.

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