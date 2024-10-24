Мюллер поздравил «Барселону» с победой в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб проиграл «Барселоне» со счётом 1:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1' 1:1 Кейн – 18' 2:1 Левандовски – 36' 3:1 Рафинья – 45' 4:1 Рафинья – 56'
«Поздравляю «Барселону» и моего бывшего тренера Ханси Флика с победой над нами вчера вечером.
Если честно, я не очень хочу анализировать матч. Мы останемся вместе как команда и сосредоточимся на следующей игре в воскресенье. Хорошего вечера», — написал Мюллер в своём аккаунте в социальной сети.
Мюллер вышел на поле в стартовом составе, но был заменён на 60-й минуте. В этой игре ему не удалось отметиться результативными действиями.
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
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