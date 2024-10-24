Гол Довбика помог «Роме» обыграть киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались римская «Рома» и киевское «Динамо». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил нападающий «Ромы» Артём Довбик.

После трёх сыгранных встреч «Рома» набрала четыре очка и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. Киевское «Динамо» не сумело набрать очков.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.