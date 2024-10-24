Властимил Петржела назвал фаворита в предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата России между санкт-петербургской командой и «Локомотивом». Игра состоится в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Дома «Зенит» всегда фаворит, особенно в таких матчах, как с «Локомотивом». Уверен, Семак направит все свои силы на победу. Но «Локомотив» — сильный соперник. Однако я не знаю, в каком состоянии прямо сейчас находятся команды. Но у себя на поле, думаю, «Зенит» не упустит победу», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает третье место, набрав 27 очков после 12 матчей. У подопечных Галактионова девять побед и три поражения. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества матчей.