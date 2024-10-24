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Панатинаикос — Челси, результат матча 24 октября 2024, счёт 1:4, Лига конференций УЕФА 2024-2025

Дубль Феликса помог «Челси» разгромить «Панатинаикос» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Панатинаикос» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Феликс – 23'     0:2 Мудрик – 49'     0:3 Феликс – 55'     0:4 Нкунку – 59'     1:4 Пельистри – 69'    

На 23-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Челси» Жоау Феликс. На 49-й минуте нападающий Михаил Мудрик укрепил преимущество лондонского клуба. На 55-й минуте Феликс оформил дубль. На 59-й минуте атакующий полузащитник Кристофер Нкунку забил четвёртый мяч гостей в игре, реализовав 11-метровый удар. На 69-й минуте нападающий «Панатинаикоса» Факундо Пельистри сократил отставание в счёте.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
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