Дубль Феликса помог «Челси» разгромить «Панатинаикос» в матче Лиги конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Панатинаикос» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Челси» Жоау Феликс. На 49-й минуте нападающий Михаил Мудрик укрепил преимущество лондонского клуба. На 55-й минуте Феликс оформил дубль. На 59-й минуте атакующий полузащитник Кристофер Нкунку забил четвёртый мяч гостей в игре, реализовав 11-метровый удар. На 69-й минуте нападающий «Панатинаикоса» Факундо Пельистри сократил отставание в счёте.

Материалы по теме Рафаэль Бенитес высказался об игре «Челси» в нынешнем сезоне

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: