«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и нидерландский «Аякс». Команды играли на нейтральном стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ником Уолшем (Шотландия). «Аякс» одержал победу со счётом 3:0.

На 15-й минуте произошло удаление полузащитника «Карабаха» Жулио Ромау. Открыл счёт на 36-й минуте хавбек «Аякса» Кеннет Тейлор. Увеличил преимущество гостей нападающий Ваут Вегорст, реализовав 11-метровый удар. Довёл счёт до разгромного на 77-й минуте форвард Чуба Акпом. Затем спустя две минуты был удалён защитник азербайджанского клуба Элвин Джафаргулиев.

После трёх сыгранных матчей «Карабах» не сумел набрать очков. «Аякс» заработал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.