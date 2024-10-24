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Карабах — Аякс, результат матча 24 октября 2024, счёт 0:3, Лига Европы 2024-2025

«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и нидерландский «Аякс». Команды играли на нейтральном стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ником Уолшем (Шотландия). «Аякс» одержал победу со счётом 3:0.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Тейлор – 36'     0:2 Вегорст – 74'     0:3 Акпом – 77'    
Удаления: Ромау – 15', Джафаргулиев – 79' / нет

На 15-й минуте произошло удаление полузащитника «Карабаха» Жулио Ромау. Открыл счёт на 36-й минуте хавбек «Аякса» Кеннет Тейлор. Увеличил преимущество гостей нападающий Ваут Вегорст, реализовав 11-метровый удар. Довёл счёт до разгромного на 77-й минуте форвард Чуба Акпом. Затем спустя две минуты был удалён защитник азербайджанского клуба Элвин Джафаргулиев.

После трёх сыгранных матчей «Карабах» не сумел набрать очков. «Аякс» заработал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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