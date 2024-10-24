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ПАОК ушёл от поражения на 90+3-й минуте матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень»

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и чешская «Виктория Пльзень». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Милан Гавел. На 39-й минуте нападающий Матей Выдра укрепил преимущество «Виктории Пльзень». На 84-й минуте нападающий Тарик Тиссудали сократил отставание хозяев в счёте. Гол защитника Абдул-Рахман Бабы на 90+3-й минуте помог ПАОКу избежать поражения в этой встрече.

На 76-й минуте на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов. Полузащитник Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

Российские футболисты за рубежом: