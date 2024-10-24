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ПАОК — Виктория Пльзень, результат матча 24 октября 2024, счёт 2:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

ПАОК ушёл от поражения на 90+3-й минуте матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень»
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и чешская «Виктория Пльзень». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Гавел – 31'     0:2 Выдра – 39'     1:2 Тиссудали – 84'     2:2 Баба – 90+3'    
Удаления: нет / Дью – 70'

На 31-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Милан Гавел. На 39-й минуте нападающий Матей Выдра укрепил преимущество «Виктории Пльзень». На 84-й минуте нападающий Тарик Тиссудали сократил отставание хозяев в счёте. Гол защитника Абдул-Рахман Бабы на 90+3-й минуте помог ПАОКу избежать поражения в этой встрече.

На 76-й минуте на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов. Полузащитник Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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