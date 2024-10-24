«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Маккаби» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались израильский «Маккаби» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:1.
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Пачеко – 19' 0:2 Гомес – 64' 1:2 Тургеман – 81'
Удаления: Давида – 88' / нет
На 19-й минуте забил защитник «Реала Сосьедад» Хон Пачеко с передачи Брайса Мендеса. На 64-й минуте отличился игрок «Реала Сосьедад» Серхио Гомес, которому ассистировал Шеральдо Бекер. На 81-й минуте забил нападающий «Маккаби» Дор Тургеман.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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