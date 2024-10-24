«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Маккаби» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались израильский «Маккаби» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:1.

На 19-й минуте забил защитник «Реала Сосьедад» Хон Пачеко с передачи Брайса Мендеса. На 64-й минуте отличился игрок «Реала Сосьедад» Серхио Гомес, которому ассистировал Шеральдо Бекер. На 81-й минуте забил нападающий «Маккаби» Дор Тургеман.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.