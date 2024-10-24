Тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о задачах команды в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (6:3) высказался о задачах бело-голубых в турнире. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

— Понятно, что когда команда много забивает, то это хорошо. Очень доволен, что вышедшие сегодня на поле игроки показали хорошую игру. Однако пропустили два гола, которых могли избежать. Рад, что сегодня победили, так как мы играем за футболку «Динамо», сегодня наши молодые игроки показали хороший уровень игры.

— Есть понимание, кто заменит игроков, которые не смогут принять участия в ближайших матчах?

— Я хочу, чтобы я мог рассчитывать на 20-22 игрока. Должна быть конкуренция, чтобы мне было трудно выбрать состав.

— Есть какая-то конкретная задача на Кубок?

— В следующем раунде мы будем играть с одним из лидеров чемпионата — «Локомотивом», который любит действовать на быстрых контратаках. Это будет хороший тест для наших футболистов. В первой игре не решится, кто дальше пройдёт, поэтому будем смотреть, как у нас пойдут дела, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Команда Марцела Лички набрала 11 очков и заняла второе место в группе А, уступив московскому «Спартаку» (15 очков). В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится 5-7 ноября, ответный — 26-28 ноября.