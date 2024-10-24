Тен Хаг объяснил, почему Мазрауи сыграет на позиции 10-го номера в матче с «Фенербахче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о роли крайнего защитника команды Нуссайра Мазрауи, которую он исполнит в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче».

«Мазрауи сыграет «десяткой». Я ставил его на эту позицию в «Аяксе».

Также он играет на этом полуфланге, будучи крайним защитником, поэтому знаком с позицией и способен исполнить эту роль», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: