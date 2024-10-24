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Фенербахче — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тен Хаг объяснил, почему Мазрауи сыграет на позиции 10-го номера в матче с «Фенербахче»

Тен Хаг объяснил, почему Мазрауи сыграет на позиции 10-го номера в матче с «Фенербахче»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о роли крайнего защитника команды Нуссайра Мазрауи, которую он исполнит в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче».

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
2-й тайм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'    

«Мазрауи сыграет «десяткой». Я ставил его на эту позицию в «Аяксе».

Также он играет на этом полуфланге, будучи крайним защитником, поэтому знаком с позицией и способен исполнить эту роль», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

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