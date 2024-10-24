Сульшер — лучший тренер «Манчестер Юнайтед» после ухода Фергюсона по версии Goal

Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг лучших тренеров «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Первое место в этом списке занял Уле-Гуннар Сульшер, возглавлявший команду с 2018 по 2021 год.

Лучшие тренеры «Манчестер Юнайтед» после ухода Фергюсона по версии Goal.com:

Уле-Гуннар Сульшер (2018-2021); Жозе Моуринью (2016-2018); Эрик тен Хаг (2022 — текущий момент); Луи ван Гал (2014-2016); Ральф Рангник (2021-2022); Дэвид Мойес (2013-2014).

Напомним, сэр Алекс Фергюсон занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: