«Столько ошибок защитников, я бы их задушил». Ловчев — о матче «Крыльев» и «Динамо» Москва

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (3:6).

«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: «А нам всегда чего‑то не хватает: зимою — лета, осенью — весны». Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один всё время. Да я бы их задушил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.

На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе. На 51-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Денис Макаров, которому ассистировал Гагнидзе. Через две минуты дубль оформил Маухуб. На 77-й минуте забил игрок «Крыльев Советов» Илья Гапонов. На 82-й минуте Маухуб оформил хет-трик.