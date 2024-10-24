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Жорди Альба: то, что делает Ямаль — безумие, но он не Месси

Жорди Альба: то, что делает Ямаль — безумие, но он не Месси
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Бывший крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о 17-летнем вингере сине-гранатовых Ламине Ямале, которого часто сравнивают с экс-нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Когда я был в «Барсе», Ямаль уже тренировался с первой командой и дебютировал в матче с «Бетисом».

Понятно, что он очень спрогрессировал. Ямаль — 17-летний парень, и то, что он делает — безумие. Но нужно набраться терпения и не сравнивать его ни с кем, потому что, в конце концов, Лео [Месси] — это Лео. Другого такого, как он — нет.

Однако я думаю, что Ямаль проводит отличный сезон, особенно, если исходить из того, что ему всего 17 лет. Нужно ценить это. Надеюсь, он продолжит учиться и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами.

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