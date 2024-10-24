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Осинькин: «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили всё что можно от «Динамо»

Осинькин: «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили всё что можно от «Динамо»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:6).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'     2:4 Макаров – 51'     2:5 Маухуб – 53'     3:5 Гапонов – 77'     3:6 Маухуб – 82'    

«Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счёт. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества. Надо признать, что «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили всё что можно. Не хочу эту тему развивать.

В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем. Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона — это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.

На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе. На 51-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Денис Макаров, которому ассистировал Гагнидзе. Через две минуты дубль оформил Маухуб. На 77-й минуте забил игрок «Крыльев Советов» Илья Гапонов. На 82-й минуте Маухуб оформил хет-трик.

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