Воспитанник «Краснодара»: после отчисления из академии была цель попасть в США

Российский воспитанник «Краснодара» Павел Дашин, ныне выступающий за университет южного Иллинойса в США, высказался о своей нынешней футбольной карьере.

«Ещё в 11-м классе у меня была мысль, план и цель попасть в США. Я случайно узнал о спортивных стипендиях в Америке. Начал искать информацию. Уже в начале выпускного класса это была моя цель. Я закончил академию «Краснодара» с золотой медалью. Потом поступил в КубГУ. Там отучился один курс и переехал в США. Я всегда учился хорошо, и образование имело для меня значение. Нужно было выбирать: футбол или учёба. В России нет вариант совмещать топовый вуз и карьеру футболиста. Я мог поступить в Москву: проходил на бюджет в Высшую школу экономики, финансовую академию, РАНХиГС и МГУ. Но тогда надо было бы заканчивать с футболом. А со своим багажом после академии «Краснодара» мог попасть в какую-нибудь команду Второй лиги. Мне не очень хотелось там играть, не особо привлекало.

— Почему ты поступил в КубГУ?

— Спасибо ректору университета Михаилу Борисовичу Астапов. Он помогал мне. Я играл за университетскую команду. Михаил Борисович любит футбол и болеет за «Краснодар». Тренировки были практически каждый день. В России есть НСФЛ — Национальная студенческая футбольная лига. КубГУ не раз побеждал в этом первенстве, а также выигрывал чемпионат Европы среди университетов. Год я там поддерживал форму: тренировался и играл. Параллельно учился на факультете мировой экономики, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.