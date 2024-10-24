Российский игрок в США: уровень в РПЛ выше, чем в МЛС

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин, играющий за Университет южного Иллинойса (США), сравнил уровень РПЛ и МЛС.

«Уровень РПЛ выше, чем в МЛС. Если говорить про посещаемость, то в России относительно недавно ввели Fan ID и, наверное, из-за этого гораздо меньше болельщиков стало ходить на матчи. В Краснодаре всегда много зрителей. В России атмосфера футбольная, можно сказать, европейская. Чувствуется градус. В МЛС немного другая структура чемпионата: конференции, регулярный чемпионат и потом плей-офф. И ещё: ты не можешь вылететь из МЛС. В России чувствуется градус и давление. Помню, ещё когда «Краснодар» играл свои матчи на стадионе «Кубань», те же дерби с «Кубанью» — это что-то нереальное, полный стадион… Помню матчи уже на новом стадионе. Игры с московскими командами — это всегда было зрелище! На «Зените» мы сидели за воротами. Тогда «Краснодар» на последних минутах сравнял, а потом ударом через себя Окриашвили забил победный. Мне кажется, что в МЛС нет такого, как заруба или дерби у нас в России или Европе. Да и сам футбол поспокойнее», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полностью интервью с Павлом Дашиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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