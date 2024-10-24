Жорди Альба: Месси заслуживает всех наград, ведь он лучший игрок в мире

Крайний защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси.

«Я думаю, что он [Месси] заслуживает всех наград, которые ему могут дать. Он лучший игрок в мире, сильно отличающийся от остальных. До ухода на пенсию Лео будет продолжать выигрывать титулы», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

В 2024 году Месси принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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