«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: Эн-Несири сравнял счёт на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:1.

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен открыл счёт. Ответный мяч «Фенербахче» забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

После двух сыгранных туров «Фенербахче» набрал четыре очка и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе два очка и находится на 25-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.