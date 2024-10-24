«Пора отдыхать!» Флик снизил интенсивность тренировок «Барселоны» перед игрой с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик снизил интенсивность тренировок команды в преддверии матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября. Об этом сообщает AS.
По информации источника, немецкий специалист принял данное решение, поскольку команда была истощена после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:1.
Подчёркивается, что в конце тренировочной сессии, состоявшейся сегодня, 24 октября, Флик сказал футболистам «Барселоны»: «Пора отдыхать, вам нужно хорошо выспаться и прийти в себя!»
До встречи со «сливочными» сине-гранатовые проведут ещё две тренировки.
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