Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пора отдыхать!» Флик снизил интенсивность тренировок «Барселоны» перед игрой с «Реалом»

«Пора отдыхать!» Флик снизил интенсивность тренировок «Барселоны» перед игрой с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик снизил интенсивность тренировок команды в преддверии матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, немецкий специалист принял данное решение, поскольку команда была истощена после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:1.

Подчёркивается, что в конце тренировочной сессии, состоявшейся сегодня, 24 октября, Флик сказал футболистам «Барселоны»: «Пора отдыхать, вам нужно хорошо выспаться и прийти в себя!»

До встречи со «сливочными» сине-гранатовые проведут ещё две тренировки.

Материалы по теме
Куртуа пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы — ESPN

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android