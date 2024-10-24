Воспитанник «Краснодара» назвал самых талантливых игроков академии. Обоих уже нет в клубе

Российский воспитанник «Краснодара» Павел Дашин назвал Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева самыми талантливыми игроками академии.

— С Шапи и Игнатом был знаком. Все друг друга знали у нас. Наверное, Шапи и Игнатьев были самыми талантливыми футболистами академии. Мы смотрели на них всегда. Вообще, 1999 год считался самым одарённым поколением. Они, по-моему, первыми в академии выиграли чемпионат России под руководством Мурада Мусаева. Помню, как они играли в молодёжной Лиге чемпионов с «Реалом».

— Почему у них не сложилось с «Краснодаром»? Из-за агента?

— Я не знаю. Нас всегда старались в академии защищать от агентов. Я не задавался этим вопросом и не знал почему. Клубу и руководству виднее, что лучше для их воспитанников. Что касается Шапи и Игната, я не в курсе, почему так получилось, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Павлом Дашиным читайте в ближайшее время.