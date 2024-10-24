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Фенербахче — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: тренер хозяев Моуринью получил красную карточку

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: тренер хозяев Моуринью получил красную карточку
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен открыл счёт. Ответный мяч «Фенербахче» забил нападающий Юссеф Эн-Несири. На 58-й минуте главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью получил красную карточку.

После двух сыгранных туров «Фенербахче» набрал четыре очка и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе два очка и находится на 25-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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