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Алдонин отреагировал на решение провести матч Россия — Сирия в Волгограде

Алдонин отреагировал на решение провести матч Россия — Сирия в Волгограде
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение провести товарищеский матч сборной России с Сирией в Волгограде.

«Матч сборной России для Волгограда – не пустое событие, а большой праздник. Уверен, что встреча с Сирией будет принята болельщиками на ура. Плюс южный регион, с погодой должно быть всё хорошо. Надеемся, что с полем – тоже. Поэтому ждём полные трибуны и поддержки национальной команды», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Встреча с Сирией станет второй для команды Валерия Карпина на ноябрьском сборе. 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре.

Сирия занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда является участником плей-офф последнего розыгрыша Кубка Азии. Сирийцы проиграли свой последний матч – товарищескую встречу с Таиландом, но перед этим командой были одержаны три победы: над Таджикистаном, Индией и Маврикием.

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