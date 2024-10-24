«ПСЖ» проиграет Мбаппе в суде и будет обязан выплатить игроку € 55 млн — L’Équipe

Завтра, 25 октября, апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынесет решение, что «ПСЖ» обязан выплатить бывшему нападающему клуба Килиану Мбаппе задолженность в размере € 55 млн. Об этом сообщает L’Équipe.
Напомним, ранее LFP уже обязала французский гранд заплатить футболисту указанную сумму, однако он отказался и подал апелляцию на данное решение.
По информации источника, после того как будет вынесено решение в пользу Мбаппе, «ПСЖ» получит право обратиться в вышестоящий апелляционный комитет, который находится под эгидой Федерации футбола Франции (FFF).
Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.
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