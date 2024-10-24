«Когда мне показали счёт 3:6, то думал, что это КХЛ». Радимов — о матче Кубка России
Поделиться
Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Крылья Советов» показали низкий уровень игры в обороне в матче с московским «Динамо» (3:6) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9' 1:1 Гарре – 13' 1:2 Маухуб – 16' 2:2 Гальдамес – 17' 2:3 Гагнидзе – 27' 2:4 Макаров – 51' 2:5 Маухуб – 53' 3:5 Гапонов – 77' 3:6 Маухуб – 82'
«Такой проходной двор в обороне «Крыльев Советов» удивил. Просто безалаберность какая‑то. Пропускали один мяч краше другого. Не понимаю, что делали защитники, а вратарь Овсянников вообще сегодня ничего не ловил. Когда мне показали счёт 3:6, то я думал, что будем разговаривать о КХЛ», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2024
-
00:35
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:10
-
00:01
- 24 октября 2024
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:36
-
23:35
-
23:31
-
23:31
-
23:20
-
23:19
-
23:19
-
23:09
-
23:09
-
22:55
-
22:51
-
22:32
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:00
-
21:53
-
21:43
-
21:40
-
21:40
-
21:37
-
21:36