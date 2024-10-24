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«Когда мне показали счёт 3:6, то думал, что это КХЛ». Радимов — о матче Кубка России

«Когда мне показали счёт 3:6, то думал, что это КХЛ». Радимов — о матче Кубка России
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Крылья Советов» показали низкий уровень игры в обороне в матче с московским «Динамо» (3:6) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'     2:4 Макаров – 51'     2:5 Маухуб – 53'     3:5 Гапонов – 77'     3:6 Маухуб – 82'    

«Такой проходной двор в обороне «Крыльев Советов» удивил. Просто безалаберность какая‑то. Пропускали один мяч краше другого. Не понимаю, что делали защитники, а вратарь Овсянников вообще сегодня ничего не ловил. Когда мне показали счёт 3:6, то я думал, что будем разговаривать о КХЛ», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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