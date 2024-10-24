«Когда мне показали счёт 3:6, то думал, что это КХЛ». Радимов — о матче Кубка России

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Крылья Советов» показали низкий уровень игры в обороне в матче с московским «Динамо» (3:6) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«Такой проходной двор в обороне «Крыльев Советов» удивил. Просто безалаберность какая‑то. Пропускали один мяч краше другого. Не понимаю, что делали защитники, а вратарь Овсянников вообще сегодня ничего не ловил. Когда мне показали счёт 3:6, то я думал, что будем разговаривать о КХЛ», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».