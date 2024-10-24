Евгений Ловчев жёстко высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых в текущем сезоне.

«Когда приходит новый тренер, мы ждём изменений. Пришёл Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас всё хуже и хуже. У «Спартака» пока нет какого‑то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Миенти Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждём от тренера прогресса», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место, набрав 19 очков после 12 матчей. У подопечных Станковича пять побед, четыре ничьих и три поражения. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества встреч.