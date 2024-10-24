«Фенербахче» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен открыл счёт. Ответный мяч «Фенербахче» забил нападающий Юссеф Эн-Несири. На 58-й минуте главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью получил красную карточку.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.