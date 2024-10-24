«Порту» уверенно обыграл «Хоффенхайм» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались португальский «Порту» и немецкий «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 Джало – 45+2' 2:0 Омородион – 75'
На 45+2-й минуте защитник Тьягу Джало открыл счёт во встрече. На 75-й минуте нападающий Саму Омородион укрепил преимущество хозяев.
В следующем туре «Порту» встретится с «Лацио». Игра состоится 7 ноября. В свою очередь, «Хоффенхайм» проведёт матч с «Лионом», который также назначен на 7 ноября. Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (3:3). «Хоффенхайм» победил киевское «Динамо» со счётом 2:0.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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