ХИК обыграл минское «Динамо» в матче Лиги конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались ХИК и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки (Финляндия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Генрихом Налбандяном (Армения). ХИК одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил полузащитник ХИКа Лиам Мёллер.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.