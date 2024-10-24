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ХИК — Динамо Минск, результат матча 24 октября 2024, счёт 1:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

ХИК обыграл минское «Динамо» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались ХИК и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки (Финляндия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Генрихом Налбандяном (Армения). ХИК одержал победу со счётом 1:0.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Мёллер – 46'    
Удаления: нет / Мельниченко – 82'

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил полузащитник ХИКа Лиам Мёллер.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
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