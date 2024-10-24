Гол Ришарлисона позволил «Тоттенхэму» обыграть «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 53-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон, реализовавший 11-метровый удар.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Галатасараем». Игра состоится 7 ноября. В свою очередь, «АЗ Алкмар» проведёт матч с «Фенербахче», который также назначен на 7 ноября. Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» победил «Ференцварош» со счётом 2:1. «АЗ Алкмар» проиграл «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:2.

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