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Тоттенхэм — АЗ Алкмар, результат матча 24 октября 2024, счёт 1:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Гол Ришарлисона позволил «Тоттенхэму» обыграть «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Ришарлисон – 53'    
Удаления: нет / Вольфе – 85'

На 53-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон, реализовавший 11-метровый удар.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Галатасараем». Игра состоится 7 ноября. В свою очередь, «АЗ Алкмар» проведёт матч с «Фенербахче», который также назначен на 7 ноября. Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» победил «Ференцварош» со счётом 2:1. «АЗ Алкмар» проиграл «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:2.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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