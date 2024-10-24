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Атлетик Бильбао — Славия Прага, результат матча 24 октября 2024, счёт 1:0, Лига Европы 2024-2025

«Атлетик» Бильбао с минимальным счётом обыграл пражскую «Славию» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и пражская «Славия». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). «Атлетик» одержал победу со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
1 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Уильямс – 33'    

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил нападающий Нико Уильямс.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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