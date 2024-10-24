«Лацио» уверенно обыграл «Твенте» в 3-м туре Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Твенте» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.

На 11-й минуте был удалён голкипер «Твенте» Ларс Уннерсталл. На 35-й минуте забил нападающий «Лацио» Педро Родригес с передачи Матиаса Весино. На 87-й минуте отличился нападающий «Лацио» Густав Исаксен, которому ассистировал Фисайо Деле-Баширу.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.