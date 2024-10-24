«Лацио» уверенно обыграл «Твенте» в 3-м туре Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Твенте» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). «Лацио» одержал победу со счётом 2:0.
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим, Италия
0:1 Родригес – 35' 0:2 Исаксен – 87'
Удаления: Уннерсталл – 11' / нет
На 11-й минуте был удалён голкипер «Твенте» Ларс Уннерсталл. На 35-й минуте забил нападающий «Лацио» Педро Родригес с передачи Матиаса Весино. На 87-й минуте отличился нападающий «Лацио» Густав Исаксен, которому ассистировал Фисайо Деле-Баширу.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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