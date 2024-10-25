Результаты матчей Лиги конференций 24 октября
24 октября во 2-м туре общего этапа Лиги конференций прошло 18 матчей.
Результаты матчей общего этапа Лиги конференций 24 октября:
- 17:30 мск. «Викингур Р» — «Серкль Брюгге» — 3:1;
- 19:45 мск. «Целе» — «Истанбул Башакшехир» — 5:1;
- 19:45 мск. «Ларк» — «Шэмрок Роверс» — 1:4;
- 19:45 мск. «Ягеллония» — «Петрокуб» — 2:0;
- 19:45 мск. «Панатинаикос» — «Челси» — 1:4;
- 19:45 мск. «Санкт-Галлен» — «Фиорентина» — 2:4;
- 19:45 мск. «Хартс» — «Омония» — 2:0;
- 19:45 мск. «Рапид» Вена» — «Ноа» — 1:0;
- 19:45 мск. АПОЭЛ — «Борац Б-Л» — 0:1;
- 19:45 мск. «Юргорден» — «Витория Гимарайнш» — 1:2;
- 19:45 мск. «Гент» — «Мольде» — 2:1;
- 22:00 мск. «Пафос» — «Хайденхайм» — 0:1;
- 22:00 мск. «ТСЦ Бачка Топола»— «Легия» — 0:3;
- 22:00 мск. «Млада-Болеслав» — «Лугано» — 0:1;
- 22:00 мск. ТНС — «Астана» — 2:0;
- 22:00 мск. «Олимпия» Любляна — ЛАСК — 2:0;
- 22:00 мск. ХИК — «Динамо» Минск — 1:0;
- 22:00 мск. «Бетис» — «Копенгаген» — 1:1.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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