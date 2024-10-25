«Лион» дома уступил «Бешикташу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и турецкий «Бешикташ». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Бешикташ» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш, которому ассистировал хавбек Рафаэл Силва.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является «Аталанта».