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«Лион» дома уступил «Бешикташу» в матче Лиги Европы

«Лион» дома уступил «Бешикташу» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и турецкий «Бешикташ». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Бешикташ» одержал победу со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
0 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Фернандеш – 71'    

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш, которому ассистировал хавбек Рафаэл Силва.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является «Аталанта».

Турнирная таблица Лиги Европы
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