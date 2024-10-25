Матч «Болонья» — «Милан» в Серии А может не состояться из-за наводнения и сильных ливней

Проведение матча 9-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Миланом» находится под угрозой из-за погодных условий. Игра должна была пройти в в субботу, 26 октября. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, в мэрии Болоньи выступили с заявлением о том, стадион «Ренато Далль'Ара» будет находится в «критической зоне» города, которая будет закрыта из-за экстремальных погодных условий, поскольку в регионе идут сильные ливни и началось наводнение.

При этом Серия А ещё не выступила с официальным заявлением относительно матча. Сообщается, что встреча может быть перенесена, либо игра пройдёт на нейтральном поле при пустых трибунах.