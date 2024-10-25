Вчера, 24 октября, прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 24 октября:

«Карабах» (Азербайджан) – «Аякс» (Нидерланды) — 0:3;

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Юнион» (Бельгия) — 1:0;

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Реал Сосьедад» (Испания) -1:2;

«Ференцварош» (Венгрия) – «Ницца» (Франция) — 1:0;

ПАОК (Греция) – «Виктория Пльзень» (Чехия) — 2:2;

«Айнтрахт» Ф (Германия) – РФШ (Латвия) — 1:0;

«Рома» (Италия) – «Динамо» Киев (Украина) — 1:0

«Андерлехт» (Бельгия) – «Лудогорец» (Болгария) — 2:0;

«Твенте» (Нидерланды) – «Лацио» (Италия) — 0:2;

«Атлетик Бильбао (Испания) – «Славия» (Чехия) — 1:0;

«Мальмё» (Швеция) – «Олимпиакос» (Греция) — 0:1;

«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция) — 0:1

«Фенербахче» (Турция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1;

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 1:0;

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Стяуа» (Румыния) — 4:0;

«Порту» (Португалия) – «Хоффенхайм» (Германия) — 2:0.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.