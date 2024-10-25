«Ливерпуль» изучает вариант с арендой Кьезы грядущей зимой — Calciomercatio

«Ливерпуль» рассматривает вариант с тем, чтобы грядущей зимой отдать в аренду 26-летнего крайнего нападающего Федерико Кьезу, приобретённого у «Ювентуса» минувшим летом. Об этом сообщает Calciomercatio.it.

По информации источника, вариант с возможной арендой итальянского футболиста связан с тем, что в английском клубе он не получает регулярной игровой практики. Подчёркивается, что в услугах Кьезы заинтересованы «Интер», «Милан» и «Рома».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности Кьеза провёл на поле 78 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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