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«С днём рождения, босс». Терри поздравил Абрамовича с 58-летием

«С днём рождения, босс». Терри поздравил Абрамовича с 58-летием
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Бывший центральный защитник и капитан «Челси» Джон Терри поздравил с днём рождения бывшего владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, которому вчера, 24 октября, исполнилось 58 лет.

«С днём рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за всё», — написал Терри в своём аккаунте в социальной сети, сопроводив публикацию совместной с Абрамовичем фотографией, на которой они держат трофей АПЛ.

Абрамович являлся владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год. За этот период лондонский клуб завоевал 18 трофеев. Терри выступал в составе взрослой команды «синих» с 2000 по 2017 год.

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