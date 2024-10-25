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Игрок «Спартака» Виллиан Жозе зимой может покинуть клуб — Todo Fichajes

Игрок «Спартака» Виллиан Жозе зимой может покинуть клуб — Todo Fichajes
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе зимой может перейти в испанский «Лас-Пальмас». Об этом сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, «Лас-Пальмас» хотел приобрести Жозе летом, но он выбрал вариант со «Спартаком». Сообщается, что испанский клуб вновь попытается купить игрока. Источник информирует, что форвард недоволен игровым временем в «Спартаке» и хочет вернуться в Испанию.

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня 2024 года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1).

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