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«Ожидаю очень трудную игру». Кечинов — о предстоящем матче «Пари НН» и «Спартака»

«Ожидаю очень трудную игру». Кечинов — о предстоящем матче «Пари НН» и «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари Нижний Новгород». Игра состоится в воскресенье, 27 октября, в 14:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
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«Однозначно ожидается непростая игра. У Нижнего Новгорода не очень хорошая ситуация в турнирной таблице, им кровь из носа нужны очки. Пришёл новый тренер Виктор Гончаренко, футболисты только начинают привыкать к его требованиям, но тем не менее я на 100% уверен, что самоотдача у игроков «Пари НН» самая высокая. Ожидаю очень трудную игру и даже не могу предположить, какой будет результат», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место, набрав 19 очков после 12 матчей. У подопечных Станковича пять побед, четыре ничьих и три поражения. «Пари Нижний Новгород» идёт 11-м с 12 очками. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества встреч.

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