«Лучший судья мира». Моуринью эмоционально отреагировал на своё удаление в матче с «МЮ»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался относительно своего удаления в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), которое состоялось во втором тайме. Португальский специалист был удалён за чрезмерные эмоции в адрес судьи после того, как, по его мнению, в ворота соперника не был назначен пенальти.

«Я не хочу говорить об этом. Судья сказал мне нечто невероятное. Он сказал, что в одно и то же время видел действия в штрафной и моё поведение на боковой линии. Я поздравляю его, ведь он совершенно невероятен. Его периферийное зрение во время игры работает со скоростью 100 миль в час. Одним глазом судья следил за назначением пенальти, а другим — за скамейкой запасных и моим поведением. Вот и всё объяснение. Вот почему он один из лучших арбитров в мире», — приводит слова Моуринью The Guardian со ссылкой на TNT Sports.

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