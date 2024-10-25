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«Золотой мяч» — 2024: дата, когда награждение, претенденты, где пройдёт церемония

Церемония вручения престижной награды от французского журнала France Football «Золотой мяч» — 2024 состоится 28 октября 2024 года в Париже. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В ходе церемонии будут вручены награды по итогам сезона-2023/2024 в следующих номинациях:

«Золотой мяч» среди мужчин (лучший футболист сезона) — в числе претендентов Винисиус Жуниор («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона») (полный список включает 30 игроков);

«Золотой мяч» среди женщин (лучшая футболистка сезона) — в числе претенденток Айтана Бонмати («Барселона»), Алексия Путельяс («Барселона»), Лорен Джеймс («Челси») (полный список включает 30 игроков);

Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года) — в числе претендентов Ламин Ямаль («Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») (полный список включает 10 игроков);

Трофей Яшина (лучший вратарь) — в числе претендентов Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Ян Зоммер («Интер») (полный список включает 10 голкиперов);

Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир сезона) — список претендентов и критерии определения победителя не опубликованы;

Клуб года среди мужчин — список претендентов составляют «Боруссия» Д (Германия), «Жирона» (Испания), «Байер» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Реал» (Испания);

Клуб года среди женщин — список претендентов составляют «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия), «Нью-Джерси/Нью-Йорк Готэм» (США), «Лион» (Франция) и «ПСЖ» (Франция);

Тренер года в мужском футболе — список претендентов составляют Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины);

Тренер года в женском футболе — список претендентов составляют Соня Бомпастор («Лион»/«Челси»), Артур Элиас («Коринтианс»/сборная Бразилии), Джонатан Хиральдес («Барселона»/«Вашингтон Спирит»), Эмма Хейс («Челси»/сборная США), Филипа Патао («Бенфика») и Сарина Вигман (сборная Англии).

Полные списки номинантов по всем категориям доступны на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Видео: Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»: