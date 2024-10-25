Жозе Моуринью рассказал, какой клуб готов возглавить после ухода из «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, какой клуб хочет возглавить после того, как покинет пост главного тренера турецкого клуба.

«Лучшее, что я могу сделать, когда покину «Фенербахче», — это перейти в клуб, который не играет в еврокубках. Так что клуб, находящийся на дне Англии, которому через два года понадобится тренер, я готов», — приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Сообщалось, что его контрактное соглашение с турецким клубом рассчитано до 2026 года.

Ранее Моуринью возглавлял такие клубы, как «Рома», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

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