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Жозе Моуринью рассказал, какой клуб готов возглавить после ухода из «Фенербахче»

Жозе Моуринью рассказал, какой клуб готов возглавить после ухода из «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, какой клуб хочет возглавить после того, как покинет пост главного тренера турецкого клуба.

«Лучшее, что я могу сделать, когда покину «Фенербахче», — это перейти в клуб, который не играет в еврокубках. Так что клуб, находящийся на дне Англии, которому через два года понадобится тренер, я готов», — приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Сообщалось, что его контрактное соглашение с турецким клубом рассчитано до 2026 года.

Ранее Моуринью возглавлял такие клубы, как «Рома», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

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