Тен Хаг высказался о ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

«Фенербахче» — очень хороший клуб, с хорошими болельщиками и несколькими хорошими игроками. Это был бы очень хороший финал. Мы должны были лучше контролировать мяч в первом тайме и забивать больше голов, но, честно говоря, они также создали хорошие моменты. Они создали нам некоторые проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером. Однако мы хотим победить. Мы хотим побеждать в каждой игре», — приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

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