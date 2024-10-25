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Тен Хаг высказался о ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» в Лиге Европы

Тен Хаг высказался о ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» в Лиге Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

«Фенербахче» — очень хороший клуб, с хорошими болельщиками и несколькими хорошими игроками. Это был бы очень хороший финал. Мы должны были лучше контролировать мяч в первом тайме и забивать больше голов, но, честно говоря, они также создали хорошие моменты. Они создали нам некоторые проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером. Однако мы хотим победить. Мы хотим побеждать в каждой игре», — приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

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