Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана — о матче с «Фенербахче»: это большое разочарование

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о ничьей в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

«Это большое разочарование для меня и болельщиков, для клуба. Как игрок «Манчестер Юнайтед» ты обязан попытаться победить. Мы не выиграли, но по крайней мере не проиграли. Конечно, это не радует, но мы идём дальше и берём на себя ответственность», — приводит слова Онана ESPN.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с ПАОКом. Игра состоится 7 ноября, начало – в 23:00 мск.

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