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Криштиану Роналду обратился с поздравлением к «Аль-Насру»

Криштиану Роналду обратился с поздравлением к «Аль-Насру»
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39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду поздравил с годовщиной со дня основания свой клуб — «Аль-Наср» из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

«С днём рождения, «Аль-Наср». Горд быть частью семьи!» — написал Роналду в своём официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Саудовский «Аль-Наср» из Эр-Рияда был основан 23 октября 1955 года, в этом году исполнилось 69 лет с момента основания клуба. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, форвард сыграл в этой команде 75 матчей во всех турнирах, отметившись 67 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Видео: Роналду в отпуске играет с детьми:

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