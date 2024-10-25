Эдуард Мор: чтобы спасти сезон, «Спартаку» и «Ростову» нужно сделать упор на Кубке России

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о положении «Спартака» и «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Ростову» и «Спартаку» в чемпионате России уже особо бороться не за что. Чтобы спасти сезон им нужно сделать упор на Кубок страны и пройти как можно дальше. С болью в сердце об этом говорю, но это так. Поэтому матчи «Ростова» и «Спартака» будут очень интересными», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ»

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 13 очков.

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