Марцел Личка высказался о крупной победе «Динамо» над «Крыльями Советов» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал крупную победу своей команды в выездном матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (6:3).

«Сегодня команда показала, что умеет забивать. В моментах с двумя пропущенными голами могли сыграть лучше, но это футбол. Наша пара молодых центральных защитников Лепский – Зайдензаль получила хороший опыт. Я рад, что мы победили, хоть эта игра ничего и не решала в турнирном плане. Но каждая игра важна, потому что ты играешь за свою честь, за цвета клуба, за партнёров по команде. Нужно всегда выходить и показывать как хорошую игру, так и правильное отношение к ней. В этом матче всё для нас сложилось хорошо», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» под руководством главного тренера Марцела Лички набрало 11 очков в шести матчах и стало вторым в группе Пути РПЛ Кубка России, при этом бело-голубые гарантировали себе второе место ещё до игры 6-го тура с «Крыльями Советов» благодаря домашнему поражению махачкалинского «Динамо» от «Спартака» (0:1). В четвертьфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России столичный клуб сыграет с «Локомотивом».

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