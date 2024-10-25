Владислав Радимов: «Барселона» — фаворит матча с «Реалом», победит с запасом

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона».

«Барселона» — фаворит матча с «Реалом», думаю, каталонцы победят с запасом. Мне очень нравится, как сине‑гранатовые играют и прессингуют, «Реалу» будет жутко тяжело. У «Барселоны» очень много потрясающих футболистов, Рафинья вообще в сумасшедшей форме», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 11-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона» пройдёт в субботу, 26 октября, его начало запланировано на 22:00 мск. В текущей турнирной таблице каталонцы занимают первую строчку, набрав 27 очков в 10 матчах. «Сливочные» отстают на три очка, не потерпев при этом в 10 матчах ни одного поражения.

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