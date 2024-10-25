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Радимов — о матчах сборной с Брунеем и Сирией: лучше играть, чем водить футболистов в кино

Радимов — о матчах сборной с Брунеем и Сирией: лучше играть, чем водить футболистов в кино
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Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался по поводу товарищеских матчей национальной команды в ноябре 2024 года, соперниками в которых станут сборная Брунея (184-е место в рейтинге ФИФА) и сборная Сирии (93-е место в рейтинге ФИФА)

«Класс сборной России намного выше этих соперников, но лучше играть, чем водить футболистов в кино. Нужно приводить зрителей на стадион и локально их радовать. Однако матч с теми же легионерами РПЛ был бы намного лучше и интереснее», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало официально известно, что 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с национальной командой Брунея, а 19 ноября — в Волгограде со сборной Сирии. В октябре РФС не смог найти соперников для подопечных Валерия Карпина, одним из мероприятий сбора национальной команды стал совместный поход в кино на предпремьерный показ фильма «Федя. Народный футболист» по биографии Фёдора Черенкова.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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