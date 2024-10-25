Моуринью назвал игрока, который определил исход матча «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил игру голкипера «Манчестер Юнайтед» (1:1) Андре Онаны в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Онана сделал два невероятных сейва. Мой вратарь не сделал, а он сделал два невозможных сейва за десять секунд. Он игрок, который определил результат этого матча. Он не сделал 20 сейвов, но сделал два невероятных», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Фенербхаче» располагается на 14-м месте, записав в свой актив пять очко.

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