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Моуринью назвал игрока, который определил исход матча «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

Моуринью назвал игрока, который определил исход матча «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил игру голкипера «Манчестер Юнайтед» (1:1) Андре Онаны в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

«Онана сделал два невероятных сейва. Мой вратарь не сделал, а он сделал два невозможных сейва за десять секунд. Он игрок, который определил результат этого матча. Он не сделал 20 сейвов, но сделал два невероятных», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Фенербхаче» располагается на 14-м месте, записав в свой актив пять очко.

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