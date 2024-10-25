Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка объяснил, почему не выставил на матч «Крылья Советов» — «Динамо» молодёжный состав

Личка объяснил, почему не выставил на матч «Крылья Советов» — «Динамо» молодёжный состав
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, не было ли у него желания выставить на выездной матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (6:3) полностью молодёжный состав.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'     2:4 Макаров – 51'     2:5 Маухуб – 53'     3:5 Гапонов – 77'     3:6 Маухуб – 82'    

«Мне нужно было дать игровую практику тем футболистам, кто реже выходит на поле. Нужно уважать всех игроков, которые создают конкуренцию и ждут своего шанса. Групповая фаза Кубка – это отличный момент показать себя, и сегодня они это сделали. Рад за 18-летнего Дмитрия Александрова, который отыграл 70 минут. Мне он очень понравился. Можно ожидать, что теперь он может появиться и в чемпионате», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (3:6) не имел турнирного значения для обеих команд. В стартовом составе бело-голубых вышли пять молодых футболистов — защитники Леон Зайдензаль, Иван Лепский и Станислав Бессмертный, опорный полузащитник Дмитрий Александров, атакующий хавбек Виктор Окишор — и шесть игроков основной обоймы.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре

Материалы по теме
Марцел Личка высказался о крупной победе «Динамо» над «Крыльями Советов» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android