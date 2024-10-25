Личка объяснил, почему не выставил на матч «Крылья Советов» — «Динамо» молодёжный состав

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, не было ли у него желания выставить на выездной матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (6:3) полностью молодёжный состав.

«Мне нужно было дать игровую практику тем футболистам, кто реже выходит на поле. Нужно уважать всех игроков, которые создают конкуренцию и ждут своего шанса. Групповая фаза Кубка – это отличный момент показать себя, и сегодня они это сделали. Рад за 18-летнего Дмитрия Александрова, который отыграл 70 минут. Мне он очень понравился. Можно ожидать, что теперь он может появиться и в чемпионате», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (3:6) не имел турнирного значения для обеих команд. В стартовом составе бело-голубых вышли пять молодых футболистов — защитники Леон Зайдензаль, Иван Лепский и Станислав Бессмертный, опорный полузащитник Дмитрий Александров, атакующий хавбек Виктор Окишор — и шесть игроков основной обоймы.

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре